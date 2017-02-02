من قال إن السلطة يجب أن تكون خضراوات طازجةً فقط!، يُمكن أن تحتوي على نشويات كالمكرونة أيضاً، يُمكنك ببعض الاضافات صنع طبقٍ شهي من سلطة رائعة منها.

كل ما عليك أن تحضر الطماطم المجففة، والخل، وزيت الزيتون، والفلفل، والعكرونة، وحبات الزيتون المُخلل، وأنظر للطريقة من خلال الفيديو الذي سلطت عليه الضوء صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية.