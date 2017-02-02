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الكتب الشيعية تخدع الأجهزة الأمنية بأغلفة مغشوشة
سمير صبري ـ المحامي

الكتب الشيعية تخدع الأجهزة الأمنية بأغلفة مغشوشة

الخميس، 2 فبراير 2017 10:23 م

قال الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه تقدم ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد المسؤولين في معرض القاهرة الدولي للكتاب بسبب انتشار الكتب والإصدارات الشيعية بالمعرض.
وأضاف “صبري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”:”مازالت المكتبات الشيعية تحاول خداع الأجهزة المعنية بالدخول بأسماء مستعارة”، مشددا على أن الأجهزة المعنية في الدولة تبذل الكثير من الجهود لمنع المكتبات والإصدارات الشيعية من المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لكن هذه المكتبات تضرب بهذه الجهود عرض الحائط وتتخذ أساليب وطرقا ملتوية للدخول إلى المعرض والمشاركة به وتستهدف جميعها نشر الفكر الشيعي.

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