مفاعل فوكوشيما يسجل أعلى معدلات إشعاع منذ 2011الخميس، 2 فبراير 2017 11:00 م
أعلنت المحطة المشغلة لمفاعل فوكوشيما دايتشي الياباني اليوم الخميس، أن مستوى الإشعاع داخل وعاء الاحتواء في المفاعل رقم 2 في المجمع النووي بلغ أعلى معدلاته منذ كارثة عام 2011.
وذكرت شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية -وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الخميس- أنه استنادا إلى تحليل الصور، تم العثور على حفرة قطرها مترين في الحاجز المعدني تحت وعاء الضغط داخل وعاء الاحتواء.
ووفقا للشركة تم تسجيل مستوى إشعاع عالي جدا بالقرب من منطقة المدخل في المكان المخصص تحت وعاء الضغط.
يذكر أن زلزالا كبيرا ضرب منطقة فوكوشيما في 11 مارس 2011، وتسبب في حدوث موجة مد عاتية تسونامي خلفت العديد من القتلى وأحدثت كارثة نووية في مفاعل فوكوشيما النووي.
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