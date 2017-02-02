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الجفري: "هناك من يتاجر بالخطاب الديني"
الحبيب الجفري

الجفري: "هناك من يتاجر بالخطاب الديني"

الخميس، 2 فبراير 2017 09:38 م

قال الحبيب على الجفري، الداعية الديني، إن الأحكام الشريعية هي سياح يحمي المسلم، مشيرًا إلى أن شعور الناس إلى الحب يحتاج لعودة الأسرة وأن يعمل الأب على احتضان أبنته حتى لا تذهب لرجل آخر، مضيفًا: “كم من النساء تتاجر بحقوق المرأة، وهي لا تهتم بذلك، ويوجد أيضًا من يتاجر بالخطاب الديني”.


وأضاف ” الجفري”، خلال حوراه ببرنامج “قصر الكلام”، المذاع على فضائية “النهار وان “،مساء الخميس، أنه لا يوجد شيء في الدنيا ليس عرضه للابتزاز، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي جورج بوش دمر العراق بدعوى نشر الديمقراطية”.

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