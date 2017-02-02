قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس، إنه سيتم توفير عقار الكيوريفو الأجنبى مجانًا لمرضى فيروس “سي”، الذين يتم علاجهم على نفقة الدولة بمراكز الكبد التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أو التأمين الصحي.

وأضاف في حواره ببرنامج “نظرة”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، مساء الخميس، أن الشركة الأجنبية المنتجة لعقار الكيوريفو وفرت الدواء مجانا لعدد كبير من المرضي ومنحته كهدية لوزارة الصحة، كاشفًا أن فيروس “سي “قادر على العيش شهر كامل على الأسطح الملوثة أما فيروس بي أقوي في العدوى.