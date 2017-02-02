في كثير من الاحيان يفضل ان يكون القائد في منتصف الملعب حتي يستطيع ان يتحكم في زمام الامور، لاعب تاريخي، لاعب أسطوري، لاعب قدم كل شيء من أجل القميص الأزرق وساهم بإيمانه وعزيمته وخبرته وإرادته في كتابة سطور المجد محلياً وأوروبياً، ولد القائد فرانك لامبادر في رومفورد بمنطقة تسمى اسيكس، هناك بدأت حكاية الشاب الوسيم ...كان طفلا مشاغبا ومحبا كثيرا للكرة،عائلـه لامبـارد من اشهـر العوائـل الكرويـه الانجليزيـه , حيـث كـان ابـوه لاعـب كـوره قدم دولـي مثـل المنتخـب الاول الانجليـزي كمـا لعـب مـع ويســت هام وحـقق معـه بطولــتي كأس، وعمـه هـاري ريدنـاب مـدرب شهيـر اشـرف على بعـض الفـرق واخرهـا بورتسمـوث، بينمـا ابـن عمـه جيمـي لاعـب متقاعـد، ولعـب لعـده انديـه شهيـره كـ ساوثهمبـتون وتوتنهام وليفربـول، بدأ لامبادر لعب الكرة عندما بلغ سن السابعة من عمره وعندما ببلغ العاشرة انضم الى نادي المدينة اسكس وهناك تم اكتشاف موهبة اللاعب وبدا مسيرته ولم يبلغ الرابعة عشر من عمره مع الجيل الضغير بنادي وست هام ولكنه ظل سنتين لينتقل الى الفريق الاول بالدرجة الاولى جاء ذلك بعد ان بلغ السادسة عشر من عمره

لامبارد مع الفريق الاول في وست هام لم يشارك في أي مباراة في الموسم الاول ! فقام وست هام بأعارته لكي يكسب الخبرة والمهارة وذلك للاستفادة منه في المستقبل القريب.حيت اعاره الى سوانسي الذي يلعب في الدرجة الثانية.ولم يلعب سوى احدا عشر مباراة واستطاع ان يسجل هدف وفي عام 1996 عاد لامبارد الى وست هام وبعد انتهاء فترة الإعارة وظهر لاول مرة مع ويست هام امام كونتي

وفي موسم 1998 كان الموسم الافضل لفرانك بعد ان اكتفى بالمركز الثامن مع فريق وست هام هذه المرة ساهم بشكل كبير في الحصول على المركز الخامس لحجز بطاقة التأهل الى كأس الاتحاد الاوروبي، حيث شارك في 38 مباراة قدم في معظمها مستويات ثابتة وقد احرز في هذا الموسم ستة اهداف

وظهر لامبارد لأول مرة مع المنتخب الانجليزي الاول ضد بلجيكا في اكتوبر عام1999وبرز بشكل ملفت للأنظار وبدأت العروض تنهال عليه من الاندية الكبيرةولكنه فضل البقاء لموسم اخر مع ويست هام وقاد فريقه الى انتصارات عدة وفشل لامبارد في حجز مكان له في تشكيلة المنتخب الانجليزي مع كيفن كيجن. حيث اخفق لامبارد في الوصول الى يورو 2000 بالرغم من انه كان كابتن المنتخب الانجليزي دون سن 21 من العمر في البطولات الأوروبية، ولعب اخر مواسمه مع وست هام حينها توصل لإتفاق مع تشيلسي اللندني لينتقل له وهذا الموسم كان موسم جيد بالنسبة لــ لامبارد

اما عن انتقال لامبارد الى تشلسي فقد جاء بعد عدة مفاوضات وبرغبة من المدير الفني الإيطالي السابق كلاوديو رانييري فقد انتقل لامبـارد مقابل مبلغ وقدره 11مليون جنية

بدأ موسم 2004 / 2005 م بحماس كبير وبعدة انتصارات متتالية وكان أول كأس يحرزه هو كأس الكارلنج كب وقد كان سببا مهما في إنتزاع الفوز من ليفربول، ومن ثم استمر مع فريقه بالفوز في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على على فرق كبيرة في ذلك الموسم مثل برشلونة و باييرن ميونخ صحيح أن تشيلسي خرج من البطولة لكنه خرج مرفوع الرأس بعد الأداء الرائع بعد الأداء الرائع الذي قدموه . وقد كان لامبــــارد افضل لاعب في نادي تشلسي لموسم 2004-2005.

تشيلسي 2005/2007

مع وصول جوزيه مورينهو لتدريب فريق تشيلسي نضج فرانك لامبارد كثيراً وأصبح من العناصر المهمة في الفريق ومن نجوم الدوري الإنجليزي، ساعد فريق تشيلسي للفوز بكأس الرابطة على حساب الليفر وفي إحراز لقب الدوري الإنجليزي موسم 2005 بعد غياب إستمر لثلاثة عقود ليفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم.

في 2006 وصل فرانك لامبارد للساحة العالمية بعد أن نجح في إحراز 16 هدف في الدوري تُوج به تشيلسي بطلاً للمرة الثانية توالياً، أحرز فرانك لامبارد المركز الثاني في جائزة أفضل لاعب في العالم خلف رونالدينهو مما جعل جوزيه مورينهو يقول عنه “فرانك أفضل لاعب في العالم من وجهة نظري“.

في 2007 حمل فرانك شارة القيادة بعد أن تعرض جون تيري لإصابة في الظهر غاب على إثرها معظم فترات الموسم مما جعل تفكيره يختلف كثيراً من لاعب مهم الى لاعب قائد، وصل مع تشيلسي الى نصف نهائي الأبطال قبل أن يخرج من ليفربول بركلات الترجيح وخسر الدوري الإنجليزي، مرحلة هزت عرش تشيلسي مما جعل أبراموفيتش يقيل جوزيه مورينهو ويعين أفرام جرانت بديلاً له.

تشيلسي 2008/2012

جدد فرانك لامبارد عقده مع تشيلسي بقيمة 40 مليون باوند لمدة 5 سنوات ليكون أغلى لاعب إنجليزي يتقاضى هذا الراتب، ساهم في وصول تشيلسي للمباراة النهائية ضد مانشيستر يونايتد في دور أبطال أوروبا قبل أن يخسرها بركلات الترجيح في موسم كان صعباً عليه بعد أن فقد والدته، لم يحصل تشيلسي على لقب البرميرليج هذا الموسم مما جعل أبراموفيتش يستعين بسكولاري

في 2009 لم يبدأ سكولاري بشكل جيد مما أجبر مالك النادي على إقالته وتعيين هيدينك الذي وصل بالفريق الى نصف نهائي الأبطال ولكنه خرج على يد برشلونة، عدم الإستقرار أثر على الفريق ككل فعانى لامبارد من تذبذب في المستوى حينها.

2010 مع وصول كارلو أنشيلوتي نجح تشيلسي في تحقيق لقب البرميرليج على حساب اليونايتد في آخر مباراة بعد أن سحق ويجان بـ8 نظيفة ليعود تشيلسي الى منصة التتويج من جديد، 2011 لم يقدم أنشيلوتي ما يشفع له في البقاء ليرحل هو الآخر ويأتي فيلاش بواش بديلاً له الذي بدأ مع البلوز بداية كارثية في 2012 جعلته يفقد المنافسة على الدوري، وبفضل فرانك لامبارد نجح تشيلسي في تخطي نابولي بنتيجة 4-1في دوري الأبطال وبعد تمريرة الحسم لراميريز في نصف النهائي أمام البرسا توج تشيلسي بطلاً لدوري أبطال أوروبا تحت قيادة الإيطالي روبيرتو دي ماتيو.

تشيلسي 2013/2014

في 2013 تحت قيادة رافا بنيتيز نجح لامبارد في الوصول بتشيلسي الى نهائي اليوروبا ليج بعد خسارة الدوري والخروج من دوري الأبطال وبفضل رأسية إيفانوفيتش القاتلة نجح تشيلسي في الحصول على اللقب ليكون أول نادي يجمع بين بطولة الأبطال واليوروليج توالياً، في 2014

مع عودة مورينهو الى قلعة البريدج لم يأخذ فرانك الفرصة التي يتمناها نظراً لكبر سنه فرحل عن الفريق بدون مقابل.

ذهب الي الدوري الاميريكي الي ان قرر الاعتزال بعد ان قضي ازهي فتراته مع تشيلسي