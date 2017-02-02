بعد مطالبتها بمنع تدريس التربية الدينية.. برلماني لـ "السعداوي": "اتقي الله"الخميس، 2 فبراير 2017 09:21 م
رفض عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، مقترح الدكتورة نوال السعداوي بتدريس مادة الفلسفة بدلا من التربية الدينية فى المدارس قائلا: “الاقتراح مرفوض شكلا وموضوعا ولا يمكن القبول به، موضحًا أن تدريس التربية الدينية الإسلامية أو المسيحية في المدارس يغرس القيم والأخلاق والعادات والصفات النبيلة لدى الأطفال.
وأضاف “حمروش”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر”، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الأديان السماوية كلها تحض على الفضيلة والسماحة وتدريسها بالمدارس أمر حيوى وضرورى لذا فإن هذا الاقتراح مرفوض تماما، موجها رسالة إلى “نوال السعداوي” قائلا: “اتقي الله في مصر وشباب مصر”.
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