 Moheet on google
الخميس 2 فبراير 2017 10:07 مساءً
روابط سريعة
بوتين: الحل السياسي في سوريا يساعد على إنهاء أزمة اللاجئين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: الحل السياسي في سوريا يساعد على إنهاء أزمة اللاجئين

الخميس، 2 فبراير 2017 09:21 م
أ ش أ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب محادثاته مع رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان في بودابست اليوم الخميس، أن التسوية السياسية في سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط تساهم في إنهاء أزمة الهجرة الحادة في أوروبا.

وقال بوتين ، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية، ” إن التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط وعودة الحياة الطبيعية في المنطقة بسرعة يساهم بالتأكيد في إنهاء أزمة الهجرة الحادة في أوروبا كلها”.

وفي ما يتعلق بأوكرانيا ، حمل الرئيس الروسي الحكومة في كييف مسئولية تدهور الوضع في دونباس ، وقال ” بالنسبة إلى تفاقم الوضع اليوم في دونباس فموقفنا معروف جيدا، وهو أنه نتيجة استفزاز من الجانب الأوكراني ، وإننا نأمل في عدم تطور الوضع في دونباس الى السيناريو الأسوأ “.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3