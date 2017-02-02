أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب محادثاته مع رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان في بودابست اليوم الخميس، أن التسوية السياسية في سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط تساهم في إنهاء أزمة الهجرة الحادة في أوروبا.

وقال بوتين ، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية، ” إن التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط وعودة الحياة الطبيعية في المنطقة بسرعة يساهم بالتأكيد في إنهاء أزمة الهجرة الحادة في أوروبا كلها”.

وفي ما يتعلق بأوكرانيا ، حمل الرئيس الروسي الحكومة في كييف مسئولية تدهور الوضع في دونباس ، وقال ” بالنسبة إلى تفاقم الوضع اليوم في دونباس فموقفنا معروف جيدا، وهو أنه نتيجة استفزاز من الجانب الأوكراني ، وإننا نأمل في عدم تطور الوضع في دونباس الى السيناريو الأسوأ “.