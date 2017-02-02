أكد الحبيب على الجفري، الداعية الديني، أنه خلال الفترة الماضية كان بعض الشباب يشعرون أن النجاح يكون من خلال كسر التبوهات التي لا ينبغي أن تكسر بشكل كامل، لأنها من الثوابت، موضحا أن الشباب مل من كثر الظلم وتجاوز حقوقه وشعر خلال الثورة أنه استطاع أن يحقق ذاته، ولهذا انتقد كل السلطات بعد نجاحه في إسقاط السلطة السياسية، محاولًا على حسب إدعائه إسقاط السلطة الدينية.

ولفت في حوراه ببرنامج “قصر الكلام”، المذاع على فضائية “النهار وان”، مساء الخميس، أن هذه الأزمة سيتم تجاوزها إن شاء الله إذا فكر كل شخص بما له وبما عليه، مضيفًا أن الخطاب الإسلامي تم اختطافه على يد البعض وأوهموا الناس على إمكانية استغلال الدين في غير المقاصد التي جاء من أجلها.