 Moheet on google
الخميس 2 فبراير 2017 09:55 مساءً
روابط سريعة
هل مل الشباب من الظلم؟.. الجفري يوضح
الحبيب علي الجفري

هل مل الشباب من الظلم؟.. الجفري يوضح

الخميس، 2 فبراير 2017 09:22 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد الحبيب على الجفري، الداعية الديني، أنه خلال الفترة الماضية كان بعض الشباب يشعرون أن النجاح يكون من خلال كسر التبوهات التي لا ينبغي أن تكسر بشكل كامل، لأنها من الثوابت، موضحا أن الشباب مل من كثر الظلم وتجاوز حقوقه وشعر خلال الثورة أنه استطاع أن يحقق ذاته، ولهذا انتقد كل السلطات بعد نجاحه في إسقاط السلطة السياسية، محاولًا على حسب إدعائه إسقاط السلطة الدينية.
ولفت في حوراه ببرنامج “قصر الكلام”، المذاع على فضائية “النهار وان”، مساء الخميس، أن هذه الأزمة سيتم تجاوزها إن شاء الله إذا فكر كل شخص بما له وبما عليه، مضيفًا أن الخطاب الإسلامي تم اختطافه على يد البعض وأوهموا الناس على إمكانية استغلال الدين في غير المقاصد التي جاء من أجلها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3