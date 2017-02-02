قال قنصل عام السودان بالإسكندرية محمد الصغيرون،إن الفترة المقبلة ستشهد جذب الاستثمارات بين مصر والسودان بما سيساهم في تعزيز اواصر التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين .

وأكد صغيرون - خلال احتفالية القنصلية بالذكري ال٦١ لاستقلال السودان مساء الْيَوْمَ ” الخميس ” - عمق وقوة العلاقات المصرية السودانية ، مشيرا الي ان النيل لايزال يغذي اواصر تلك الصداقة .

ومن جانبه ، تقدم محافظ الاسكندرية “رضا فرحات ” بخاص التهاني لجمهورية السودان لاحتفالها بعيد الاستقلال .

ولفت الي تزامن تلك المناسبة مع انعقاد القمة الافريقية واحتفال مصر أمس بوصولها الي الدور النهائي لبطولة الامم الأفريقية وهو يعد مكسبا وفوزا للجميع .

ووصف المحافظ، العلاقات بين البلدين بالوطيدة والقوية وتشمل كافة المجالات منها التجارية والاقتصادية والأمنية .

ونوه الي ان عمق العلاقات التي انعكست في اللقاء الذي عقد مؤخرا بين رئيس الجمهورية ” عبد الفتاح السيسي ” و الرئيس السوداني ” عمر البشير ” واللذان أكدا علي عمق العلاقات بين البلدين و وحدة الهدف والمقاصد لتحقيق وحدة الشعبين الشقيقين .

شهد الاحتفالية -التي تضمنت إلقاء لمجموعة من الأبيات الشعرية- عدد من قناصل الدول العربية والأجنبية وقيادات الاسكندرية .