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قنصل السودان بالإسكندرية: النيل لايزال يغذي أواصر تلك الصداقة
القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان السفير عبد العظيم الشيخ عثمان

قنصل السودان بالإسكندرية: النيل لايزال يغذي أواصر تلك الصداقة

الخميس، 2 فبراير 2017 09:17 م

قال قنصل عام السودان بالإسكندرية محمد الصغيرون،إن الفترة المقبلة ستشهد جذب الاستثمارات بين مصر والسودان بما سيساهم في تعزيز اواصر التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين .

وأكد صغيرون - خلال احتفالية القنصلية بالذكري ال٦١ لاستقلال السودان مساء الْيَوْمَ ” الخميس ” - عمق وقوة العلاقات المصرية السودانية ، مشيرا الي ان النيل لايزال يغذي اواصر تلك الصداقة .

ومن جانبه ، تقدم محافظ الاسكندرية “رضا فرحات ” بخاص التهاني لجمهورية السودان لاحتفالها بعيد الاستقلال .

ولفت الي تزامن تلك المناسبة مع انعقاد القمة الافريقية واحتفال مصر أمس بوصولها الي الدور النهائي لبطولة الامم الأفريقية وهو يعد مكسبا وفوزا للجميع .
ووصف المحافظ، العلاقات بين البلدين بالوطيدة والقوية وتشمل كافة المجالات منها التجارية والاقتصادية والأمنية .

ونوه الي ان عمق العلاقات التي انعكست في اللقاء الذي عقد مؤخرا بين رئيس الجمهورية ” عبد الفتاح السيسي ” و الرئيس السوداني ” عمر البشير ” واللذان أكدا علي عمق العلاقات بين البلدين و وحدة الهدف والمقاصد لتحقيق وحدة الشعبين الشقيقين .

شهد الاحتفالية -التي تضمنت إلقاء لمجموعة من الأبيات الشعرية- عدد من قناصل الدول العربية والأجنبية وقيادات الاسكندرية .

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