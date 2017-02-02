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فرقة مشاة بحرية أمريكية تستعد للإنتشار في هلمند بأفغانستان
البحرية الأمريكية

فرقة مشاة بحرية أمريكية تستعد للإنتشار في هلمند بأفغانستان

الخميس، 2 فبراير 2017 09:16 م
أ ش أ

تستعد فرقة مكونة من 300 من مشاة البحرية الأمريكية للإنتشار في إقليم هلمند الجنوبي المضطرب في أفغانستان في محاولة لتدريب القوات الأفغانية على مستوى الكتيبة.
وقالت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم أن المشاة البحرية الأمريكية ستقدم أيضا المشورة والمساعدة للقوات الأفغانية على مستوى الألوية والفرق ، وأن التدريب سوف يشمل الرماية وعلى النيران غير المباشرة وتكتيكات الوحدات الصغيرة.
وقالت ماجور كندرا موتز المتحدثة باسم الفرقة ، التي تتدرب عناصرها في معسكر لوجون بولاية كارولينا الشمالية قبل انتشار القوات في أفغانستان ، إن فرقة المشاة البحرية تتدرب بأسلحة روسية الصنع ، بما في ذلك (أيه كي -47) و (بي كاي إم) و (أر بي جي -7).

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