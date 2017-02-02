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نائب محافظ القاهرة يبحث شكاوى متضرري حي منشأة ناصر
محافظة القاهرة ‎

نائب محافظ القاهرة يبحث شكاوى متضرري حي منشأة ناصر

الخميس، 2 فبراير 2017 09:10 م
أ ش أ

التقى اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية والشمالية، اليوم الخميس، المواطنين المتضررين من أعمال التسكين بحي منشأة ناصر.

واستمع نائب محافظ القاهرة، في حضور رئيس حي منشأة ناصر، لشكاوى المواطنين وتم مناقشتهم وتوضيح الأمر للمتضررين كلا على حده ، مؤكدًا أن هناك قواعد للتسكين ملزمة التنفيذ واللجنة لا تحيد عنها .

وأكد عبد التواب، على مراجعة وتدقيق مستندات كل أسرة لتأكيد الأحقية أو إبداء مبررات عدم الأحقية حال ثبوت ذلك.

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