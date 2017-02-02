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ميناء البرلس يستقبل سفينة هولندية محملة بـ 12 طردا لصالح محطة الكهرباء الجديدة
ميناء البرلس الجديد في بحيرة البرلس بكفر الشيخ

ميناء البرلس يستقبل سفينة هولندية محملة بـ 12 طردا لصالح محطة الكهرباء الجديدة

الخميس، 2 فبراير 2017 09:01 م
أ ش أ

أعلن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، وصول السفينة التجارية ”هوهي بنك ” الهولندية، إلى ميناء البرلس قادمة من ميناء الإسكندرية، وعلى متنها 12 طردا ذوي أطوال شاذة تزن 1543 طن لصالح محطة الكهرباء الجديدة “سيمنز” غرب مركز البرلس.

وأكد العميد يسرى الدسوقي مدير عام ميناء البرلس البحري أن هذه السفينة تعد رقم 20 التي تدخل الميناء، وتحمل مشحونات شركة الكهرباء العملاقة بالبرلس مشيرا إلى ان هذا الأمر لم يؤثر على حركة مراكب الصيد الآلية بالبحر المتوسط، من والى الميناء حيث قام للسروح ما يقرب من 250 قارب صيد آلي صباح اليوم الخميس فى رحلات صيد فى البحر المتوسط.

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