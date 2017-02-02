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إليك.. الطريقة الصحيحة لتجفيف شعرك
زراعة الشعر

إليك.. الطريقة الصحيحة لتجفيف شعرك

الخميس، 2 فبراير 2017 09:07 م

اغسليه..اشطفيه.. وكرري، هذه هي طريقة استخدام الشامبو التقليدية التي نعرفها ونطبقها منذ سنوات، إذا كانت هذه الخطوات تعمل جيداً، فإن الخطوة التالية وهي استخدام المنشفة التقليدية لتجفيف الشعر هو أسوأ ما يمكن فعله.

يمكن أن يسبب الملمس الخشن للمنشفة تلف الشعر، وفقاً لمصففة الشعر وخبيرة التجميل مونيه إيفرت، حيث تقول حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية: “يمكن أن تزيد المنشفة من تشقق الأطراف وتسبب كسوراً صغيرة في ألياف الشعر، ما يجعل الشعر ضعيفاً”.

الطريقة الصحيحة، هي اختيار الشامبو والبلسم المناسبين واستخدام النوع المخصص للشعر المصبوغ، أما إذا كان شعرك خفيفاً، فعليك باستخدام الشامبو والبلسم اللذين يعطيانه كثافة”.

بعد غسل الشعر وترطيبه قومي بتجفيفه بواسطة تي شيرت أو منشفة تحتوي على ألياف دقيقة، هذه الخامات تقلل من تجعد الخصلات وتمتص الماء الزائد، كما تنصح مصففة الشعر بالتربيت على الشعر بخفة مع الضغط بدلاً من شده في جميع الاتجاهات، ومع ذلك، تظل أفضل طريقة للحصول على شعر صحي هي تركه في الهواء الطلق.

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