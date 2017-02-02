الافيس يسعى لكتابة التاريخ بكأس الملك بتصادم مع العنيد سيلتا فيجوالخميس، 2 فبراير 2017 09:04 م
يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة كلا من فريقى ديبورتيفو الافيس وسيلتا فيجو فى اطار الدور قبل النهائي من كأس ملك اسبانيا ، حيث يسعى الافيس أن يصنع تاريخا كبيرا فى هذة البطولة ويذهب إلى المباراة النهائية ولكن ذلك سيكون صعبا اليوم عندما يصطدم بالعنيد وصاحب المستوى المميز بالليجا الاسبانيه هذا الموسم 2016-2017 فريق سيلتا فيجو على ملعبه ووسط جماهيرة حيث يقام اللقاء على الملعب الشهير ( بالاديوس ).
ونتحدث سويا الأن على اهم ارقام الفريقين التاريخيه من حيث المواجهات وتسجيل الأهداف وابرز الهدافين التاريخين فى الفريقين /
* من حيث تاريخ مواجهات الفريقين
حيث التقى الفريقين منذ موسم 1954-1955 حتى الموسم الحالى 2016-2017 التقوا فى 27 مباراة واستطاع سيلتا فيجو ان يحقق الفوز فى 11 مباراة بينما حقق الافيس الفوز فى 9 مباريات وكان التعادل فى 7 مباريات.
* من حيث تسجيل الأهداف
استطاع فريق ديبورتيفو الافيس أن يسجل فى مرمى فريق سيلتا فيجو 34 هدفا بينما استطاع سيلتا فيجو ان يسجل 36 هدفا ، ويتضح من الأرقام السابقه مدى التكافؤ بين الفريقين من حيث الفوز فى عدد المباريات وايضا من حيث الأهداف.
ويذكر أن ابرز هدافى مباريات الفريقين كلا من المهاجم الأسبانى ” جافى مورينو ” لاعب فريق الافيس برصيد 3 اهداف وجاء المهاجم ” غابريال جوميز ” لاعب الافيس برصيد 2 اهداف وجاء مهاجم فريق سيلتا فيجو ” اسباس ” برصيد 2 اهداف.
اذا هذة ابرز احصائيات وارقام كلا الفريقين التاريخية قبل مواجهة اليوم بنصف نهائى كأس ملك اسبانيا.
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