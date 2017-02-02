قال الإعلامي محمد موسى، إن عملية دمج الوزارت بالتصور النهائي للتعديل الوزاري الجديد ستكون محدودة للغاية، مشيرا إلي أن عملية الدمج تحتاج وقتا أطول بجانب أن كل وزارة لها طبيعة خاصة وبالتالى يصعب دمج الوزارات في هذا الوقت الضيق.

وأكد “موسى”، خلال تقديمه برنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن التعديل الوزارى لن يتعدى 7 وزراء جدد كحد أقصى من بينهم وزيرين بالمجموعة الاقتصادية، لافتا إلى أن الدمج سيشمل أربع وزارات.