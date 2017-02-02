 Moheet on google
الخميس 2 فبراير 2017 10:07 مساءً
روابط سريعة
محمد موسى: التعديل الوزاري يشمل 7 وزراء كحد أقصى
محمد موسى

محمد موسى: التعديل الوزاري يشمل 7 وزراء كحد أقصى

الخميس، 2 فبراير 2017 08:50 م

قال الإعلامي محمد موسى، إن عملية دمج الوزارت بالتصور النهائي للتعديل الوزاري الجديد ستكون محدودة للغاية، مشيرا إلي أن عملية الدمج تحتاج وقتا أطول بجانب أن كل وزارة لها طبيعة خاصة وبالتالى يصعب دمج الوزارات في هذا الوقت الضيق.

وأكد “موسى”، خلال تقديمه برنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن التعديل الوزارى لن يتعدى 7 وزراء جدد كحد أقصى من بينهم وزيرين بالمجموعة الاقتصادية، لافتا إلى أن الدمج سيشمل أربع وزارات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3