أشاد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بجهود القوات المسلحة في المساهمة مع الجهاز التنفيذي في توفير السلع الغذائية بالأسعار المخفضة وخاصة لمحدودي الدخل ومواطني القرى الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال إمداد المحافظة بالدفعة الثالثة من كراتين السلع الغذائية المدعمة (تحيا مصر) ب 9 آلاف كرتونة تضم كل منها (1 ك سكر + 1 ك فول + 1 ك أرز + 3 أكياس مكرونة + شاى + سمن + صلصة ) بسعر 25 جنيا للكرتونة بدعم من القوات المسلحة لأكثر من 50 % من تكلفتها.

ووجه محافظ البحيرة بتوزيع تلك الكميات بالقرى الأكثر احتياجا والمناطق النائية بدائرة المحافظة.

من جانبه، صرح العقيد حجازي الشرقاوي المستشار العسكري للمحافظة بأنه سيتم توزيع الكراتين اعتبارا من اليوم بقرى مركزى أبو المطامير والرحمانية، ثم يتبعها باقي قرى المحافظة الأكثر احتياجا بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز .