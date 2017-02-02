قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن خادم الحرمين الشريفين بدأ جولته في أجنحة الجنادرية بافتتاح الجناح المصري، وكان بصحبته السفير المصري بالرياض ناصر حمدي.

وأضاف “بيومي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الملك سالمان أبدى إعجابا خاصا بمعرض الحرف التراثية التى نظمته وزارة الثقافة كما توقف كثيرا أمام العرض الخاص بالمشروعات الوطنية الكبرى مثل مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة كما أنه زار جميع القاعات التى مثلت مصر التى تحل على مهرجان الجنادرية كضيف شرف هذا العام والتى يبلغ عددها حوالى 20 قاعة.