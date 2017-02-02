 Moheet on google
الخميس 2 فبراير 2017 10:06 مساءً
روابط سريعة
جمال بيومي: المشروعات القومية المصرية أبهرت خادم الحرمين
خادم الحرمين الشريفين الجديد الملك سلمان بن عبدالعزيز

جمال بيومي: المشروعات القومية المصرية أبهرت خادم الحرمين

الخميس، 2 فبراير 2017 08:48 م

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن خادم الحرمين الشريفين بدأ جولته في أجنحة الجنادرية بافتتاح الجناح المصري، وكان بصحبته السفير المصري بالرياض ناصر حمدي.
وأضاف “بيومي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الملك سالمان أبدى إعجابا خاصا بمعرض الحرف التراثية التى نظمته وزارة الثقافة كما توقف كثيرا أمام العرض الخاص بالمشروعات الوطنية الكبرى مثل مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة كما أنه زار جميع القاعات التى مثلت مصر التى تحل على مهرجان الجنادرية كضيف شرف هذا العام والتى يبلغ عددها حوالى 20 قاعة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3