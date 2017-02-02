أكد مدير محطة تعبئة البوتاجاز بمحافظة الوادي الجديد، صلاح جهيني، أنه تمت مضاعفة القدرة الاستيعابية للمحطة إلي 28 ألفا و500 أسطوانة بدلا من 24 ألفا و500 أسطوانة خلال الشهر الماضي.

وقال فى تصريحات، اليوم الخميس، أنه تمت مضاعفة عدد ساعات التشغيل لإنتاج أكثر من 4500 أسطوانة بوتاجاز بعد ظهور مشكلة طوابير الانتظار الطويلة خلال الفترة الحالية أمام مستودع التوزيع والوحيد بمدينة الخارجة.

وأوضح أن حصة المحافظة من البوتاجاز زادت إلي 1350 طنا وسيتم إلغاء إجازة يوم السبت المقبل لزيادة إنتاج المحطة لمواجهة ارتفاع معدلات الاستهلاك، حيث إن المحطة تعمل 5 أيام فقط، ولكن سيتم العمل 6 أيام لمواجهة مشكلة طوابير الانتظار الطويلة للمواطنين.