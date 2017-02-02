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مضاعفة القدرة الاستيعابية للبوتاجاز في الوادي الجديد
انابيب بوتجاز

مضاعفة القدرة الاستيعابية للبوتاجاز في الوادي الجديد

الخميس، 2 فبراير 2017 08:39 م
خاص- محيط

أكد مدير محطة تعبئة البوتاجاز بمحافظة الوادي الجديد، صلاح جهيني، أنه تمت مضاعفة القدرة الاستيعابية للمحطة إلي 28 ألفا و500 أسطوانة بدلا من 24 ألفا و500 أسطوانة خلال الشهر الماضي.

وقال فى تصريحات، اليوم الخميس، أنه تمت مضاعفة عدد ساعات التشغيل لإنتاج أكثر من 4500 أسطوانة بوتاجاز بعد ظهور مشكلة طوابير الانتظار الطويلة خلال الفترة الحالية أمام مستودع التوزيع والوحيد بمدينة الخارجة.

وأوضح أن حصة المحافظة من البوتاجاز زادت إلي 1350 طنا وسيتم إلغاء إجازة يوم السبت المقبل لزيادة إنتاج المحطة لمواجهة ارتفاع معدلات الاستهلاك، حيث إن المحطة تعمل 5 أيام فقط، ولكن سيتم العمل 6 أيام لمواجهة مشكلة طوابير الانتظار الطويلة للمواطنين.

كانت مدينة الخارجة شهدت ظهور طوابير طويلة امتدت لأكثر من 200 متر بسبب قلة المعروض من الأسطوانات مع زيادة معدلات الاستهلاك في فترة الشتاء مع اعتماد مدينة الخارجة علي مستودع واحد فقط.

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