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وفد من خبراء الأمن والطيران الروسي يصل القاهرة
مطار القاهرة‎

وفد من خبراء الأمن والطيران الروسي يصل القاهرة

الخميس، 2 فبراير 2017 08:33 م

وصل إلى القاهرة وفد من خبراء الأمن والطيران الروسى اليوم /الخميس/ ، فى زيارة يتفقد خلالها مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة والتى ستنطلق منه الرحلات الروسية فى حال استئنافها.

ومن المقرر أن يراجع الوفد المستجدات الفنية والتقنية والأمنية بالمطارات ، خاصة بعد تشغيل بوابات البصمة البيومترية الخاصة بدخول العاملين، إلى جانب مراجعة إجراءات تأمين الركاب والحقائب والبضائع .

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