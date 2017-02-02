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مصطفى يونس: روح المنتخب يجب أن تنتقل إلى الحكومة
مصطفى يونس

مصطفى يونس: روح المنتخب يجب أن تنتقل إلى الحكومة

الخميس، 2 فبراير 2017 08:42 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أبدى مصطفى يونس، كابتن منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، سعادته بفوز المنتخب الوطني على منتخب بوركينا فاسو بضربات الجزاء الترجيحية في إطار مباراة الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالجابون.

وأضاف “يونس”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامجه “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن منتخب مصر خطف الفوز من أنياب الخيول الذين اظهروا روح قتالية عالية وحرموا المنتخب المصري من تقديم كرته الجميلة من خلال الضغط الرهيب على لاعبيه في جميع ارجاء الملعب.

وأكد “يونس”، أن خبرة لاعبى مصر كانت القاسم المشترك، فى تحقيق الفوز على هذا الفريق القوى، والذى قدم افضل مبارياته امام الفراعنة، بفضل اللياقة البدنية العالية دانت له السيطرة اغلب فترات الشوط الثانى حتى الوصول الى ضربات الجزاء الترجيحية، والتى دفعت بنا الى المباراة النهائية.

واختتم، “روح المنتخب يجب أن تنتقل إلى الحكومة المصرية”، مؤكدا أن مصر تمتلك المواهب للتقدم ولكن ينقصها الكفاءة.

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