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مغادرة 70 جريحًا من الجيش الليبي لاستكمال العلاج في روسيا
القوات الخاصة الليبية

مغادرة 70 جريحًا من الجيش الليبي لاستكمال العلاج في روسيا

الخميس، 2 فبراير 2017 08:27 م
أ ش أ

قال الناطق باسم القوات الخاصة الليبية “الصاعقة” العقيد ميلود الزوي، اليوم الخميس، إن 70 جريحًا من القوات المسلحة الليبية غادروا البلاد لاستكمال العلاج في روسيا.
وأضاف الزوي في تصريح لـ«بوابة الوسط» الليبية ، أن الجرحى بينهم 15 جريحًا من القوات الخاصة متعددي الإصابات في العيون والعظام والأعصاب، لافتًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها نقل الجنود الجرحى لتلقي العلاج في روسيا.
وأوضح «إن هذه الخطوة جاءت في إطار اهتمام القيادة العامة بجرحى الجيش الليبي لتلقي الرعاية اللازمة».
وأشار الزوي إلى أن «هذه الرحلة لن تكون الأخيرة خصوصًا أن المرافق الصحية بمدينة بنغازي تعاني نقصًا في الإمكانات في بعض الأدوية والمعدات والأجهزة المتطورة » .
وأعلنت إدارة شؤون الإعلام والاتصالات في وزارة الدفاع الروسية في منتصف يناير الماضي أن قائد الجيش، المشير خليفة حفتر، زار حاملة الطائرات الروسية «الأميرال كوزنيتسوف»، وبحث خلال مؤتمر عبر الفيديو مع وزير الدفاع، سيرغي شويغو، مسألة مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

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