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لجنة بـ"الشيوخ الأمريكي" توافق على تعيين سكوت بروت لرئاسة وكالة حماية البيئة
مجلس الشيوخ الفرنسي

لجنة بـ"الشيوخ الأمريكي" توافق على تعيين سكوت بروت لرئاسة وكالة حماية البيئة

الخميس، 2 فبراير 2017 09:24 م
أ ش أ

وافقت لجنة الأشغال العامة البيئية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس على تعيين سكوت بروت لشغل منصب رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية.
وذكرت شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية أن أعضاء اللجنة من الحزب الديمقراطي قاطعوا جلسة التصويت الأمر الذى أتاح للأعضاء الجمهوريين الإنفراد بالساحة والموافقة بالإجماع - 11 مقابل صفر - على مرشح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لبروت لرئاسة وكالة حماية البيئة الأمريكية.
من جانبه ، أعرب السناتور جون بارسو رئيس لجنة الأشغال العامة عن خيبة أمله إزاء مقاطعة الديمقراطيين للتصويت ، واصفا ما حدث بأنه غير مسبوق.
تجدر الإشارة الى أن سكوت يشغل حاليا منصب المدعى العام لولاية أوكلاهوما الأمريكية.

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