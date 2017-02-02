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الزراعة: فتح الباب أمام مربي الخيول لتقديم طلبات التصدير
الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى‎

الزراعة: فتح الباب أمام مربي الخيول لتقديم طلبات التصدير

الخميس، 2 فبراير 2017 10:59 ص

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح باب التقديم لمربي الخيول والراغبين في التصدير إلى الخارج، حيث يتم سحب الملف الخاص بشروط التقديم من ديوان عام الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية انتهت من تنفيذ الاشتراطات التي طُلبت من قبل الاتحاد الأوروبي، والخاصة برفع حظر التصدير عن الخيول المصرية لدول الاتحاد بشكل مؤقت.

وأوضح البيان، أنه بعد الإجراءات التي اتخذتها مصر، واستصدار القرار الوزاري رقم 888 لسنة 2016، وافق الاتحاد على رفع الحظر المؤقت بالقرار رقم (2016)6791، لافتة إلى أن القوات المسلحة انتهت أيضًا من إعداد وتجهيز المحجر البيطري المؤقت بالمستشفى العسكري بمدينة نصر.

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