 Moheet on google
الخميس 2 فبراير 2017 09:51 صباحاً
روابط سريعة
براءة سائق الفنانة ماجدة من سرقتها
ماجدة الصباحي

براءة سائق الفنانة ماجدة من سرقتها

الخميس، 2 فبراير 2017 10:51 ص

برأت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع، رجب.أ يبلغ من العمر 70 عاما، وهو سائق الفنانة المصرية ماجدة الصباح، من تهمة سرقة سيارتها، كما ألغت الحكم الصادر ضده غيابياً بالحبس 3 سنوات فى الجنحة المقيدة برقم 13944 سنة 2016.

وكان محامي المتهم قد دفع بكيدية البلاغ، مستندا إلى أن موكله في تلك الفترة التي تم اتهامة فيها بالسرقة كان طريح الفراش نظرا لاصابته بكسر فى القدم، كما قدم التقارير الطبية التى تثبت صحة موقفه، كما أشار المحامي إلى أن الموضوع جاء نكاية من الفنانة الكبيرة في السائق لعدم شهادته معها ضد رجل الأعمال التي اتهمتة بالنصب عليها.

وكانت الفنانة ماجدة الصباح، قد اتهمت سائقها الخاص رجب.ا، بسرقة سيارتها ماركة جيلى، وصدر حكم غيابيا من محكمة اول درجة بحبس المتهم 3 سنوات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3