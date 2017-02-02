برأت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع، رجب.أ يبلغ من العمر 70 عاما، وهو سائق الفنانة المصرية ماجدة الصباح، من تهمة سرقة سيارتها، كما ألغت الحكم الصادر ضده غيابياً بالحبس 3 سنوات فى الجنحة المقيدة برقم 13944 سنة 2016.

وكان محامي المتهم قد دفع بكيدية البلاغ، مستندا إلى أن موكله في تلك الفترة التي تم اتهامة فيها بالسرقة كان طريح الفراش نظرا لاصابته بكسر فى القدم، كما قدم التقارير الطبية التى تثبت صحة موقفه، كما أشار المحامي إلى أن الموضوع جاء نكاية من الفنانة الكبيرة في السائق لعدم شهادته معها ضد رجل الأعمال التي اتهمتة بالنصب عليها.

وكانت الفنانة ماجدة الصباح، قد اتهمت سائقها الخاص رجب.ا، بسرقة سيارتها ماركة جيلى، وصدر حكم غيابيا من محكمة اول درجة بحبس المتهم 3 سنوات.