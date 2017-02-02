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بالفيديو.. رقص وفرحة هيستيرية داخل غرفة المنتخب بعد التأهل لنهائي "كان"
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بالفيديو.. رقص وفرحة هيستيرية داخل غرفة المنتخب بعد التأهل لنهائي "كان"

الخميس، 2 فبراير 2017 10:56 ص
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شهدت غرفة ملابس المنتخب المصري، فرحة هيسترية ووصلة رقص من اللاعبين، بعد الفوز الصعب الذي حققه الفراعنة على منتخب بوركينا فاسو في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بأربعة أهداف لثلاثة بضربات الترجيح.

ونشرت الصفحة الرسمية للبطولة، فيديو ظهر فيه اللاعبون وهم يهتفون “أوه جمايكا” رفقة عصام الحضري، كما هتفوا باسم هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وكذلك باسم عبدالله السعيد، الذي أضاع ركلة الجزاء الأولى.

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