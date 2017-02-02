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سلاح الجو التركي ينتهك المجال الجوي لليونان أكثر من 100 مرة
طائرات تركية

سلاح الجو التركي ينتهك المجال الجوي لليونان أكثر من 100 مرة

الخميس، 2 فبراير 2017 10:56 ص
متابعات

قالت اليونان إن طائرات حربية تركية انتهكت بشكل متكرر المجال الجوي اليوناني أمس الأربعاء، وسط توترات بين البلدين بسبب امتناع أثينا عن تسليم جنود أتراك تتهمهم أنقرة بالتورط في انقلاب فاشل.

ونقلت “سكاي نيوز” عن مسئولون بوزارة الدفاع اليونانية إنهم سجلوا 138 انتهاكا فوق جزر في وسط وجنوب بحر إيجه وهو عدد كبير بشكل غير عادي، وجرى اعتراض الطائرات التركية.

وقضت محكمة يونانية الأسبوع الماضي برفض تسليم ثمانية ضباط عسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو 2016، فيما قالت تركيا إنها ستجري مراجعة للعلاقات بين البلدين.

وكان بحر إيجه قد شهد الأحد، مواجهة قصيرة بين بوارج يونانية وتركية قرب جزر يونانية صغيرة تطالب بها أنقرة على خلفية توتر متنام بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع اليونانية إن بارجة قاذفة للصواريخ من البحرية التركية يرافقها زورقان للقوات الخاصة دخلت المياه الإقليمية اليونانية قرب جزر إيميا اليونانية التي تطالب بها أنقرة.

وفي الجانب التركي، نقلت وسائل الإعلام أن اليونان أعاقت تقدم بارجة تركية على متنها قائد الأركان الجنرال خلوصي أكار نحو جزر إيميا.

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