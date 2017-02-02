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الخميس 2 فبراير 2017 09:51 صباحاً
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سحر نصر تحصد لقب أكثر مسؤول حكومي تأثيراُ في الاقتصاد
وزيرة التعاون الدولي سحر نصر‎

سحر نصر تحصد لقب أكثر مسؤول حكومي تأثيراُ في الاقتصاد

الخميس، 2 فبراير 2017 10:51 ص

فازت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، بلقب المسئول الحكومي الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري في عام 2016 متفوقة على عدد من المسئولين والوزراء.

وأظهر استطلاع الرأى الذى أجرته جريدة “الفجر”، بعنوان “الأفضل في 2016 ” تفوق الدكتورة سحر نصر بعدد أصوات 1567 صوت من 11580 صوت تقريباً بنسبة تصويت بلغت 14%، بينما جاء في المركز الثاني وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بعدد أصوات بلغ 1256 صوت، بنسبة 11%، لتحتل الوزيرتان قائمة استطلاع الفجر لعام 2016.

ويذكر أن  الاستفتاء أجري على 11 مسئول حكومي يشغلون وظائف مختلف بالحكومة المصرية، واستمر لمدة شهر على كافة وسائل التواصل الاجتماعي وبين عدد من الخبراء والمتخصصين.

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