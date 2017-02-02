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روسيا تسلم 10 مقاتلات "سو 35" للصين في 2017
مقاتلات سو 35

روسيا تسلم 10 مقاتلات "سو 35" للصين في 2017

الخميس، 2 فبراير 2017 10:44 ص
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أفاد تقرير إخباري، اليوم الخميس، أن روسيا ستسلم الصين دفعة من 10 طائرات مقاتلة من طراز “سو35” خلال العام الجاري.

وقال مصدر على صلة بمجال التعاون العسكري والتقني مع الدول الأجنبية إنه سيتم تسليم 10 طائرات أخرى في 2018، وذلك حسبما نقل موقع 24 الإماراتي عن وكالة “تاس” الروسية.

كانت روسيا والصين وقعتا اتفاقًا في نوفمبر 2015 لتوريد 24 طائرة من هذا الطراز، وتستمر الصفقة التي تُقدر قيمتها بملياري دولار على مدى 3 سنوات وتتضمن الطائرات ومعدات أرضية وقطع غيار للمحركات.

وأكد المصدر أنه تم تسليم 4 طائرات أواخر العام الماضي والدفعة الثانية 10 طائرات سيتم تسليمها هذا العام، والدفعة الثالثة العام المقبل 2018.

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