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بالفيديو.. رمضان صبحي: "ضيعت كل ركلات الجزاء في المران"
محمد صلاح ورمضان صبحي

بالفيديو.. رمضان صبحي: "ضيعت كل ركلات الجزاء في المران"

الخميس، 2 فبراير 2017 10:44 ص
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قال اللاعب رمضان صبحي لاعب المنتخب الوطني، وفريق استوك سيتي الإنجليزي، إنه أهدر كل ركلات الجزاء خلال التمرين، لافتا إلى أن هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطني، درب اللاعبين على ركلات الجزاء قبل مبارة المغرب، وخصص لكل لاعب 3 ركلات جزاء.

وأضاف صبحي، خلال حواره مع مراسل قناة “أون سبورت”، أنه يهدي الفوز والتأهل إلى نهائي الكان إلى زوجته ووالدته.

وتابع: “الحمد لله اننا قدرنا نحقق الفوز ومبروك لشعب مصر.. وإن شاء الله نقدر نفرحهم أكتر يوم الأحد ونرجع بالبطولة”.



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