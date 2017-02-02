تنصح الباحثة الفرنسية فى العلوم البيولوجية كارولين بيزاردو في جامعة باريس الأشخاص الذين لا يستطيعون تناول خمس ثمرات من الفاكهة والخضروات الطازجة فى اليوم، باستبدالها بالعصائر الطبيعية الطازجة مثل التفاح والبرتقال والتوت الأحمر والعنب والجوافة.

وأوضحت الباحثة أن العصائر الطبيعية تحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية يحتاجها الجسم، خاصة في فصل الشتاء من أجل تنشيط الجهاز المناعى وحالة الكسل التى تنتاب البعض بسبب برودة الجو، كما أنها تكافح الكوليسترول وتحمى العيون وتحافظ عليها.