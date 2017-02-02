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اليوم.. «القومي للمرأة» يشارك في مؤتمر كل أفريقيا الثانى والعشرين‎
السفيرة منى عمر

اليوم.. «القومي للمرأة» يشارك في مؤتمر كل أفريقيا الثانى والعشرين‎

الخميس، 2 فبراير 2017 10:55 ص
وكالات

يشارك المجلس القومي للمرأة اليوم الخميس، في جلسة المرأة التى تقام ضمن مؤتمر “كل أفريقيا الثانى والعشرين 2017”، المنعقد اليوم بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي.

وسيشارك في المؤتمر بجلسة المرأة، كلا من السفيرة منى عمر عضو المجلس القومي للمرأة، ومساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية الأسبق، وعضوات وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، والدكتورة أمانى عصفور رئيسة جمعية سيدات الأعمال المركزية المصرية ورئيسة اتحاد سيدات الأعمال (الكوميسا).

وستتضمن الجلسة عرض جهود المرأة الافريقية في تحقيق السلام، والتمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأهداف التنمية المستدامة، وأجندة تنمية أفريقيا.

ويضم المؤتمر كل أعضاء أندية الليونز بالقارة الأفريقية، وذلك لرفع اسم مصر دوليًا فى المجتمع المدني، وتشارك فيه عدد من الدول منها “نيجيريا وتنزانيا وكينيا وساحل العاج وأوغندا والكونغو”.

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