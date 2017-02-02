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اليوم.. نظر بطلان اتفاقية «ترسيم الحدود» بين مصر واليونان
محكمة

اليوم.. نظر بطلان اتفاقية «ترسيم الحدود» بين مصر واليونان

الخميس، 2 فبراير 2017 10:37 ص

تنظر هيئة مفوضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من علي أيوب وحميدو جميل المحاميان، والتي تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التنازل عن جزيرة تشيوس.

اختصمت الدعوى المسجلة برقم ٧٣٤٧٦ لسنة ٧٠ قضائية، كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الأوقاف والخارجية، بصفتهم.

طالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، ونفاد عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوي وعرض الاتفاقية على مجلس النواب.

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