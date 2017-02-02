يصل جثمان المواطن المصرى بخيت صبحى عبده جيد، المتوفى بالعاصمة اللبنانية بيروت، إلى أرض الوطن، على رحلة مصر للطيران رقم 712 التى تصل إلى مطار القاهرة فى الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجه مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المتوفى، فضلا عن بحث مستحقاته والضمان الاجتماعى.

وتلقى الوزير تقريرا اليوم الأربعاء، من المستشار العمالى ببيروت عادل يوسف، يفيد أن المواطن المتوفى بخيت صبحى عبده جيد، وعمرة 55 عاما من محافظة سوهاج، وقد أصيب بذبحة صدرية حادة نقل على أثرها إلى المستشفى، حيث توفى نتيجة توقف عضلة القلب، وكان يعمل فى لبنان حارس عقار منذ عدة سنوات، وهو متزوج من سيدة سورية الجنسية ولديه بنت وولد أعمارهما تترواح مابين 15 و17 عاما.

وأشار المستشار العمالى، إلى أنه بمجرد إبلاغ القنصلية بخبر الوفاة، وجه سفير مصر بلبنان نزيه النجارى بعمل اللازم نحو إنهاء جميع إجراءات نقل الجثمان، وقد قام المكتب بإبلاغ أسرة المتوفى بخالص عزاء الوزير وأسرة الوزارة والقنصلية.