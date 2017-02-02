مصر ترفض إقامة معسكرات للمهاجرين غير الشرعيينالخميس، 2 فبراير 2017 10:32 ص
قال السفير هشام بدر - مساعد وزير الخارجية المصري للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي - إن مصر رفضت اقتراح إقامة معسكرات للمهاجرين غير الشرعيين في أفريقيا، وتطالب بضرورة زيادة مشروعات التنمية والاستثمارات الأوروبية في جنوب المتوسط وأفريقيا؛ لفتح مجالات لفرص العمل.
وأضاف “بدر” - في تصريحات صحفية اليوم الخميس، قبل مغادرته القاهرة على رأس وفد مصري رفيع المستوى متوجها إلى جنيف في زيارة للمنظمة الدولية للهجرة - “تأتي زيارة الوفد المصري للمنظمة الدولية للهجرة، بناءً على دعوة رسمية من وليم سوينج رئيس المنظمة للتشاور مع مصر، والاستفادة من خبراتها في مجال مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أن مصر، تمتلك تجربة رائدة في مواجهة هذه الظاهرة التي تترك بصماتها على منطقة حوض المتوسط حيث استضافت مصر خلال الفترة الماضية عدة فعاليات حول ملف الهجرة غير الشرعية من بينها الاجتماع الأخير الذي عقد لدول عملية فاليتا بالغردقة بين الدول الأوروبية والأفريقية، وتسعى المنظمة الدولية للهجرة للتعرف على الخبرة المصرية لتضمينها في الوثيقة الدولية التي ستصدر بمقر الأمم المتحدة بنيويورك نهاية العام الحالي .
وأضاف: سأعرض خلال لقائي مع رئيس المنظمة الدولية للهجرة، والذي سيتم غدًا الجمعة، رؤية مصر بشأن علاج أزمة الهجرة غير الشرعية، والتي تقوم على أن التنمية الاقتصادية هي الحل الوحيد لهذه الأزمة من خلال فتح فرص عمل للشباب والمرأة وفتح باب الهجرة الشرعية”.
وذكر أن مصر تعارض استضافة وإقامة معسكرًا للاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين في أفريقيا، حيث لا يعد هذا الحل السليم لظاهرة الهجرة الشرعية، ولكن يجب أن تزيد أوروبا المشروعات التنموية والاستثمارية لاستيعاب موجات الهجرة من خلال توفير فرص عمل لهم في بلادهم.
وتعاني أوروبا من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي زادت مؤخرًا بفعل الصراعات الدائرة في سوريا واليمن وليبيا والعراق.
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