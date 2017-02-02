اليوم.. السيسي يستقبل «وفداً» من معهد الشرق الأوسط الأمريكي

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، وفدًا من معهد الشرق الأوسط الأمريكى. ومن المقرر، بحث سبل تعزيز العلاقات ومناقشة ...