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شاهد.. مدحت شلبي يقتحم برنامج عمرو أديب فرحا بفوز المنتخب
مدحت شلبي

شاهد.. مدحت شلبي يقتحم برنامج عمرو أديب فرحا بفوز المنتخب

الخميس، 2 فبراير 2017 10:33 ص
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اقتحم الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، أستديو برنامج “كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على فضائية “أون إي” عقب فوز المنتخب المصري علي المنتخب البوركيني.
وأكد مدحت شلبي أن صمم أن يشارك أديب هذا الفوز العظيم متنميا عودة المنتخب بالكأس مرددين “تحيا مصر”، و”بص شوف الحضري بيعمل أيه”.


Untitled من طرف tok-tok1
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