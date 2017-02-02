أكدت مصادر عسكرية يمنية مقتل سبعة من الحوثيين ، وإصابة ١٢ آخرين في اشتباكات مع قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة تعز جنوب غرب اليمن .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر بقيادة محور تعز جنوب غربي البلاد قوله إن “مواجهات عنيفة دارت في الدفاع الجوي بين الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية وحليفها صالح بعد تبادل للقصف المدفعي وتغطية نارية كثيفة ، في محاولة لاختراق مواقع الجيش الوطني ، مما ألحق خسائر كبيرة في صفوف الميليشيا” ، موضحا أن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد أحد أفراد الجيش وإصابة 3 آخرين.

وأضافت الوكالة ، نقلا عن المصدر ” إن الميليشيا الانقلابية لجأت إلى قصف الأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة من مواقعها في سوفتيل والقصر الجمهوري، مما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين وإصابة اثنين آخرين”.

وفي محافظة البيضاء ، أفاد مصدر يمني - حسبما أوردت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الخميس - أن القوات اليمنية سيطرت بالكامل على موقع ” السميط ” العسكري ، بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثيين .

وأشار المصدر إلى أن قوات التحالف العربي شنت غارات على مواقع الحوثيين وحلفائهم بمحافظة صنعاء ومنتجع سياحي بمحافظة الحديدة غربي البلاد .

كانت القيادة المركزية الأمريكة قد أقرت - في وقت سابق - بمقتل مدنيين بينهم أطفال ، في العملية التي قامت بها قوات النخبة في المشاة البحرية الأمريكية في اليمن ضد تنظيم القاعدة الأحد الماضي.