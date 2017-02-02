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اليوم.. مؤتمر لوزير البترول للكشف عن تفاصيل معرض «إيجبس ۲٠١۷»‎
طارق الملا وزير البترول

اليوم.. مؤتمر لوزير البترول للكشف عن تفاصيل معرض «إيجبس ۲٠١۷»‎

الخميس، 2 فبراير 2017 10:23 ص
كتب: ربيع شعبان

تعقد وزارة البترول والثروة المعدنية صباح اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول، للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى معرض مصر السنوى للبترول” إيجبس ۲٠١۷”.

ومن المقرر افتتاح معرض مصر الدولي البترول “إيجبس ٢٠١٧” يومى ١٤ - ١٦ فبراير الجارى، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويضم “إيجبس ۲٠١۷ ” بين ممثلين عن الحكومة المصرية والحكومات في منطقة شمال أفريقيا، إلى جانب أبرز الجهات المالكة للمشاريع، وشركات البترول الوطنية والعالمية، ومزودي الخدمات الدوليين، ومقاولى الهندسة والمشتريات والإنشاءات، والاستشاريين، والممولين لمناقشة الفرص المتنامية في مجال الطاقة بمصر وشمال أفريقيا.

ويساعد إيجبس صانعوا القرار في تحديد المتطلبات المستقبلية للمشاريع في مصر، وخطط البلاد على المديين القصير والطويل، والأولويات الإستراتيجية، والمخططات الرئيسية.

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