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دوتيرتي: نسمح للجيش بالانضمام إلى الحرب على المخدرات
الرئيس الفلبيني دوتيرتي‎

دوتيرتي: نسمح للجيش بالانضمام إلى الحرب على المخدرات

الخميس، 2 فبراير 2017 10:37 ص
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قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، إنه سيوقع أمرا تنفيذيا يجيز للجيش الانضمام إلى حربه على المخدرات، قائلا إنه لا حاجة للأحكام العرفية أو مزيد من الصلاحيات للقيام بذلك، فالمشكلة هي “تهديد للأمن القومي”.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من طلب وزارة الدفاع في البلاد للسماح لقوات الجيش للمساعدة في الحرب على المخدرات وملاحقة رجال الشرطة المارقة، وفقًا لشبكة “روسيا اليوم” بالإنجليزية.

ووفقًا لأحدث التقديرات الرسمية، فإن أكثر من 7000 شخص قتلوا في حملة مكافحة المخدرات، والتي انطلقت عندما تولى السلطة قبل سبعة أشهر.

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