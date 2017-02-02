أفادت مصادر ميدانية يمنية، اليوم الخميس، بمقتل 5 مسلحين من مليشيات الحوثي والرئيس السابق على عبدالله صالح في غارات جوية للتحالف العربي بمحافظتي الحديدة وتعز غربي اليمن.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية عن المصادر قولها: “شنت قوات التحالف العربي غارات على مواقع الحوثيين بميناء الحديدة ومنطقة الكيلو 16، ومديرتي السخنة وبيت الفقيه،

وشملت الغارات مواقع عسكرية في جبل النار والمناطق المحيطة بمدينة المخا ومعسكر خالد في مديرية موزع بمحافظة تعز ما أسفرت عن مقتل 5 حوثيين”.

كانت المصادر أفادت - في وقت سابق - بقتل خمسة من قيادات الحوثيين بينهم القيادي عبدالله الأشول خلال مواجهات مع قوات الشرعية اليمنية في مدينة المخا الساحلية.