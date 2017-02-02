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السيسي يوافق على تعديل اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

السيسي يوافق على تعديل اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي

الخميس، 2 فبراير 2017 10:23 ص

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نص قرار الرئيس السيسي رقم 314 لسنة 2016، الخاص بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي، بشأن إطار الدعم الموحد 2014- 2-15 والموقع في القاهرة بتاريخ 21-4-2014 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ونص القرار على أن يتم استبدال الفقرة السابعة بالنص التالى: “تبلغ المخصصات التأشيرية لمصر بموجب اطار الدعم الموحد للفترة 2014-2016 ، من 311 الى 380 مليون يورو”.

كما يتم استبدال عنوان القسم الثانى بقطاعات الدعم الخاص بإطار الدعم الموحد لمصر خلال الفترة 2014-2016.

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