مقتل شخص وإصابة أكثر من 10 في مظاهرات احتجاجية ببنجلاديش

قُتل شخص وأصيب أكثر من 10 آخرين في بنجلاديش إثر اندلاع اشتباكات عنيفة خلال مظاهرات احتجاجية تطالب بإلغاء مخططات الحكومة لإنشاء محطة طاقة تعمل بالفحم قرب غابات “سونداربانس” الساحلية، التي تعد تراثا عالميا.

وذكرت شبكة “يورونيوز” الأوروبية اليوم الخميس أن الحكومة تصر على أن تطبيق مخططات إنشاء محطة “رامبال” للطاقة بقوة 3ر1 جيجاوات من شأنها مساعدة البلاد على الوصول إلى هدفها بإنتاج 24 جيجاوات من الكهرباء بحلول عام 2021.

وكانت منظمة “اليونسكو” التابعة للأمم المتحدة قد حذرت من أن إنشاء محطة الطاقة قرب غابات “سوندرابانس” المصنفة كموقع تراثي عالمي يشكل خطرا جادا عليها.