 Moheet on google
الخميس 2 فبراير 2017 09:58 صباحاً
روابط سريعة
مقتل شخص وإصابة أكثر من 10 في مظاهرات احتجاجية ببنجلاديش
الأمن في بنجلاديش‎

مقتل شخص وإصابة أكثر من 10 في مظاهرات احتجاجية ببنجلاديش

الخميس، 2 فبراير 2017 10:19 ص
أ ش أ

قُتل شخص وأصيب أكثر من 10 آخرين في بنجلاديش إثر اندلاع اشتباكات عنيفة خلال مظاهرات احتجاجية تطالب بإلغاء مخططات الحكومة لإنشاء محطة طاقة تعمل بالفحم قرب غابات “سونداربانس” الساحلية، التي تعد تراثا عالميا.

وذكرت شبكة “يورونيوز” الأوروبية اليوم الخميس أن الحكومة تصر على أن تطبيق مخططات إنشاء محطة “رامبال” للطاقة بقوة 3ر1 جيجاوات من شأنها مساعدة البلاد على الوصول إلى هدفها بإنتاج 24 جيجاوات من الكهرباء بحلول عام 2021.

وكانت منظمة “اليونسكو” التابعة للأمم المتحدة قد حذرت من أن إنشاء محطة الطاقة قرب غابات “سوندرابانس” المصنفة كموقع تراثي عالمي يشكل خطرا جادا عليها.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3