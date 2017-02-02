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المالية تطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه‎
البنك المركزي المصري

المالية تطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه‎

الخميس، 2 فبراير 2017 10:18 ص
كتب - ربيع شعبان

يطرح البنك المركزي المصري اليوم نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ11 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 5.75 مليار جنيه، وأذون بقيمة 5.25 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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