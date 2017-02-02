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رئيس مجلس الأمة الكويتي يرفع جلسة خاصة لمناقشة التركيبة السكانية لعدم اكتمال النصاب
رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم

رئيس مجلس الأمة الكويتي يرفع جلسة خاصة لمناقشة التركيبة السكانية لعدم اكتمال النصاب

الخميس، 2 فبراير 2017 10:23 ص
وكالات

رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الخميس، جلسة المجلس الخاصة لمناقشة موضوع التركيبة السكانية إثر عدم اكتمال النصاب.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح على أن يعقد جلسته العادية المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير الجاري.

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