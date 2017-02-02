تمكنت باحثة إيطالية متخصصة في الدراسات السرطانية، من التوصل إلى تقنية حديثة للاكتشاف المبكر للخلايا المريضة في الدم قبل تحولها إلى أورام سرطانية.

وكرست الباحثة الإيطالية 20 عاما من حياتها من أجل محاربة الأورام السرطانية اللعينة من خلال متابعة انتشارها في الجسم ودراسة كيفية إضعافها للجهاز المناعي.

وشارك كل من البروفسور الفرنسي بول هوفمان وشارل هوجو من جامعة نيس الفرنسية مع الباحثة الإيطالية فى إجراء تجارب على 245 مريضا أغلبهم من كبار المدخنين والمصابين بانسداد في الشعب الهوائية الذين تزيد فرص تكوين أورام سرطانية فى رئتهم والتي لايمكن رؤيتها سوى عن طريق المسح الضوئي وصور الأشعة، كما أن 75% من حالات سرطان الرئة لا يمكن إخضاعها للعملية بسبب تحور الورم.

وكشفت تقنية الباحثة الإيطالية قدرتها على اكتشاف خلية خبيثة فى 10 ملليلتر فى الدم والغائية وسط 100 مليون من كرات الدم البيضاء و50 مليارا من كرات الدم الحمراء