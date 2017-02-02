هنأ نادي “باوك” أليوناني المصري عمرو وردة لاعب فريق كرة القدم، بمناسبة صعود المنتخب المصري الأول للمباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالجابون.

وقد نشر صفحة النادي أليوناني على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لـ”وردة” أثناء تنفيذ ركلات الترجيح بمباراة أمس.

وجدير بالذكر، أن منتخب “الفراعنة” قد تمكن من التأهل للمباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة بدولة الجابون، عقب فوزهم بركلات الترجيح بنتيجة “4-3” على نظيره البوركيني.

وكانت المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد “دانجوندجيه” بالعاصمة الجابونية ليبرفيل مساء أمس الأربعاء قد انتهت بنتيجة “1-1” بأقدام محمد صلاح المحترف بنادي “روما” الإيطالي، واللاعب البوركيني أريستيدي بانس قبل الوصول لركلات الترجيح.

وقد تمكن عمرو وردة من تسجيل ركلة الترجيح الأخيرة في المباراة.