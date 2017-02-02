مقتل وإصابة 13 من رجال الشرطة الهندية إثر انفجار لغم أرضي

أعلنت الشرطة الهندية مقتل 8 من رجالها إثر انفجار لغم أرضي يشتبه أن المتمردين الماويين هم من زرعوه شرق البلاد.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الخميس عن الضابط البارز بالشرطة كي بي سينج قوله إن 5 آخرين من رجال الشرطة قد أصيبوا في هذا الانفجار الذي وقع بمنطقة “كورابوت” على بعد 550 كيلومترا جنوب مدينة “بهوبانيسوار” عاصمة ولاية “أوريسا”.

وأضاف سينج أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.