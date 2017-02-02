عثرت قوات الشرطة المكسيكية على جثث ستة أشخاص كانوا قد اختطفوا في وقت سابق من قبل عصابة مسلحة في ولاية “جيريرو” الجنوبية.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الخميس عن المدعي العام لولاية “جيريرو” كزافييه أوليا قوله: إن العصابة أطلقت سراح سيدتين كانتا مع المختطفين الستة الذين عثر على جثثهم ولكنهما في حالة صدمة ورعب ولم تتحدثا إلى المحققين حتى الآن.

وأضاف أوليا أنه عثر على الجثث في منطقة ريفية تقع شمال منتجع “أكابولكو” الذي كان مسرحا للمعارك بين عصابات المخدرات المتناحرة وقوات الشرطة المحلية.

واجتاح العنف ولاية “جيريرو” - التي تضم منتجع “أكابولكو” السياحي - على مدار أعوام وشهدت الآلاف من جرائم القتل والخطف.