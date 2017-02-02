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9 آلاف جنيه تكلفة رحلة أعضاء الزمالك للإمارات.. الأبيض يتحمل 2000
جماهير الزمالك

9 آلاف جنيه تكلفة رحلة أعضاء الزمالك للإمارات.. الأبيض يتحمل 2000

الخميس، 2 فبراير 2017 09:27 ص
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حددت الشركة المسئولة عن تنظيم رحلة أعضاء نادى الزمالك إلى دولة الإمارات لحضور السوبر المحلى أمام الأهلى مبلغ 9 آلاف جنيه تكلفة الرحلة بالكاملة شاملة الإقامة وتذاكر الطيران وتذكرة المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى يوم 10 فبراير فى السوبر المحلى المقرر إقامته بدولة الإمارات للعام الثانى علىالتوالى.

وأعلن نادي الزمالك تنظيم رحلة لأعضاء الجمعية العمومية بالنادى لحضور مباراة السوبر على أن يتحمل النادى الأبيض جزء من تكاليف الرحلة.

وتقرر تحمل خزينة نادى الزمالك 2000 جنيه من تكلفة رحلة سفر أعضاء الجمعية العمومية إلى الإمارات بينما سيتحمل العضو 7 آلاف جنيه.

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