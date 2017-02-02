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وثيقة: قطر أرسلت قوات خاصة لحماية أردوغان أثناء الانقلاب
وثيقة - قطر

وثيقة: قطر أرسلت قوات خاصة لحماية أردوغان أثناء الانقلاب

الخميس، 2 فبراير 2017 09:29 ص
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كشفت وثيقة منسوبة للسفارة القطرية في أنقرة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب منها في خطاب رسمي، إرسال مجموعة من القوات الخاصة الأميرية القطرية كحراس لحماية شخصه بعد يوم من الانقلاب العسكري الفاشل الذي وقع في الـ15 من يوليو الماضي.
وقالت الوثيقة، التي نشرت بتوقيع من قبل السفير القطري في أنقرة سالم مبارك آل شافي، إن أردوغان وجه بعد يوم من الانقلاب رسالة إلى السفارة القطرية في أنقرة يطلب فيها إرسال عناصر من القوات الخاصة الأميرية القطرية لتوفير الحماية له ومنع أي محاولة اغتيال تطاله.
وأرسلت الحكومة القطرية، كما تظهر الوثيقة 150 عنصراً من قواتها الخاصة إلى مطار أنقرة العسكري على متن طائرات خاصة، مضيفة أن هذه القوات القطرية تمكنت من إنقاذ حياة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من محاولة الاغتيال وإيصاله إلى بر الأمان.
وغادرت القوات القطرية الخاصة في الـ 19 من يوليو أي بعد 4 أيام من الانقلاب العسكري الفاشل، تركيا إلى الدوحة بشكل سري بعدما تأكد الرئيس رجب طيب أردوغان من فشل الانقلاب وضمن بقاءه في السلطة، كما تشير الوثيقة.

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